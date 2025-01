Diretoria do Vasco anuncia a contratação de Lucas Oliveira para reforçar a defesa

O Vasco anunciou nesta quarta-feira mais um reforço para a temporada 2025. O zagueiro Lucas Oliveira chegou a um acordo com o clube carioca e assinou contrato até o fim do ano que vem.

O jogador estava no futebol japonês e atuou pelo Kyoto Sanga. Os seus direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro que, após negociação com a diretoria vascaína, vai permanecer com 30%.

O site oficial do Vasco não definiu a data da apresentação oficial do atleta de 28 anos. Lucas ganhou destaque no cenário nacional com a camisa do Atlético-GO e defendeu o time goiano entre 2018 e 2021.

No ano seguinte, ele se transferiu para o futebol mineiro e foi titular na campanha do título da Série B com a equipe cruzeirense. O zagueiro acumula ainda uma passagem pelo Valladolid, da Espanha.

Em sua apresentação oficial, o técnico Fábio Carille tinha externado a necessidade de reforçar o elenco. Além de mais um defensor e um meio-campista, o novo treinador vascaíno pediu ainda um atacante de velocidade.

O Vasco vem se preparando para a disputa do Campeonato Carioca, que terá início neste fim de semana. A equipe de São Januário faz a sua estreia no torneio contra o Nova Iguaçu neste sábado, às 16h30, diante de sua torcida.

Pelo planejamento da comissão técnica, a ideia é que Fábio Carille utilize uma equipe alternativa nas três primeiras rodadas da competição. O clube deve utilizar um time formado por jogadores da base e atletas que retornaram de empréstimos.

Neste período, além do Nova Iguaçu (adversário de estreia), o Vasco enfrenta o Bangu na sequência e disputa a terceira rodada do Campeonato Carioca diante do Boavista.