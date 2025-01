AGU cria Prêmio Eunice Paiva para personalidades que se destacaram na defesa da democracia

A Advocacia Geral da União (AGU) criou o prêmio Eunice Paiva para homenagear pessoas que se destaquem na defesa da democracia. O anúncio foi feito em solenidade com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, realizada para lembrar os ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro de 2023.

Eunice Paiva era esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva.

Ela ficou famosa por buscar provar que a ditadura militar havia matado seu marido.

A história ganhou notoriedade nos últimos meses por causa do filme Ainda Estou Aqui.