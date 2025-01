Deschamps anuncia que deixará o comando da seleção da França após a Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciou nesta quarta-feira que deixará o comando da equipe após a disputa da Copa do Mundo de 2026. O treinador de 56 anos levou a equipe à final das duas últimas edições do Mundial, em 2022 e em 2018, quando conquistou o título.

"Estou aqui desde 2012, estou programado para ficar aqui até 2026, a próxima Copa do Mundo, que é quando vai acabar (a minha passagem pela seleção) porque tem que acabar em algum momento", disse Deschamps em entrevista ao canal francês TF1, que será veiculada na íntegra ainda nesta quarta.

"Eu cumpri o meu período, com o mesmo desejo e a mesma paixão de manter a seleção francesa no mais alto nível, mas 2026 está tudo muito bem", completou o técnico, que sucedeu Laurent Blanc, seu ex-companheiro de seleção como jogador na conquista da Copa do Mundo de 1998.

Deschamps também ajudou a levar o time francês à final da Eurocopa de 2016, quando perdeu para Portugal. "Não estou aqui pelos recordes. O mais importante é que a seleção francesa permaneça no topo, como tem sido por muitos anos."

A seleção francesa ainda terá que confirmar sua vaga na Copa de 2026. Mas a classificação deve ser apenas uma questão burocrática, sem maiores dificuldades para a equipe dentro de campo, uma vez que as Eliminatórias Europeias vão garantir 16 equipes na Copa de 2026. O próximo Mundial baterá o recorde de times participantes, com 48 seleções.

Sobre o seu futuro após a Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Deschamps não deu indicações. "Há uma vida depois. Não sei o que será", declarou o treinador.