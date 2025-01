Em caso similar ao Brasil, advogados chilenos acusam soldado israelense de crime de guerra

Um grupo de advogados do Chile apresentou uma denúncia contra o soldado israelense Saar Hirshoren, que está passando férias no país, em um movimento judicial semelhante ao ocorrido com o soldado Yuval Vagdani no Brasil.

Hirshoren é soldado do chamado Batalhão 749 do Exército de Israel e está na Patagônia chilena. A iniciativa é apoiada pela Fundação Hind Hajab, que também atuou no caso do soldado que estava de férias no Brasil.

Entre as provas apresentadas pelo grupo de advogados, está o testemunho de uma palestina radicada no Chile sobre as ações do batalhão contra sua família, na Faixa de Gaza, além de publicações nas redes sociais de Hirshoren.

Em seu site oficial, a Fundação Hind Hajab aponta que apresentou denúncias contra o soldado também na Argentina, onde ele estava antes de desembarcar no Chile. A instituição apresentou o caso ao Ministério Público Federal por Crimes Contra a Humanidade em Buenos Aires e exigiu sua prisão imediata.

De acordo com informações da fundação, as provas contra Hirshoren seriam evidências em vídeo da conta do Instagram do soldado, mostrando-o participando ativamente da destruição da infraestrutura civil em Gaza e seu suposto papel na demolição deliberada de bairros, locais culturais e instalações essenciais, violando as Convenções de Genebra e o Estatuto de Roma.

Quando o soldado seguiu viagem para o Chile, a fundação protocolou uma segunda queixa criminal nos mesmos moldes, com um pedido de ordem de prisão urgente e restrições de viagem, para prevenir a sua saída do território chileno.

Outros casos

A Fundação Hind Hajab está atuando ativamente em casos similares de soldados israelenses ao redor do mundo. No domingo, 5, Israel ajudou o ex-soldado Yuval Vagdani a deixar o Brasil após a abertura de uma ação legal contra ele por um grupo que acusa israelenses de supostos crimes de guerra na Faixa de Gaza.

A instituição disse que as autoridades brasileiras iniciaram uma investigação contra o soldado após a apresentação de uma denúncia baseada em vídeos, dados de geolocalização e fotografias que o mostram participando da demolição de casas civis.

Outras ações judiciais foram apresentadas na Argentina no começo deste ano, desta vez contra o soldado Amit Nechmya. A fundação também apresentou medidas judiciais contra soldados israelenses na Tailândia, Sri Lanka, França, Holanda e Emirados Árabes Unidos.