Vini Jr pega dois jogos de suspensão por expulsão em jogo contra o Valencia

O atacante Vini Jr foi punido com dois jogos de suspensão pelo Comitê de Competições da Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF) por ter sido expulso na partida em que o Real Madrid derrotou o Valência por 2 a 1 em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 33 minutos do segundo tempo, o brasileiro se envolveu em lance polêmico com o goleiro Dimitrievski e recebeu o cartão vermelho.

No relatório da súmula, o árbitro Cesar Soto Grado descaracterizou o ato do atacante revelado pelo Flamengo como agressão ao rival. Assim, a punição que poderia chegar a até 12 partidas, ficou restrita a dois duelos.

Desse modo, o camisa 7 do Real Madrid vai ter condições de participar das semifinais da Supercopa da Espanha. O time merengue enfrenta o Mallorca nesta quinta-feira com a presença do atacante.

Com o gancho, Vini Jr vai desfalcar o gigante espanhol nos compromissos doa dia 19 de janeiro, diante do Las Palmas, no Santiago Bernabéu, e na rodada seguinte, no dia 25, diante do Valladolid, no estádio José Zorrilla.

De acordo com o jornal Marca, o episódio foi considerado "violência esportiva" e o ato foi enquadrado no artigo 130 do Código Disciplinar da federação espanhola de futebol. O Real Madrid pretende recorrer da decisão.

No lance que determinou a expulsão, o brasileiro se desentendeu com o goleiro rival na área do Valência. Dimitrievski alegou que Vini Jr teria cavado um pênalti e tocou as costas e (aparentemente) o cabelo do jogador. O revide veio com um empurrão que acertou o rosto do rival.

Diante da polêmica, o juiz foi avisado pelo VAR. Após analisar o lance, Soto Grado deu amarelo para o goleiro e expulsou o atacante da partida. No jogo, o atleta do Real Madrid voltou a ser alvo de insultos racistas por parte da torcida do Valência no estádio Mestalla.