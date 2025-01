Evangelos Marinakis no São Paulo: Casares irá apresentar projeto e negociações ao conselho

O presidente do São Paulo, Julio Casares, tem compromisso com o conselho deliberativo do clube para apresentar o projeto e o estado das negociações com o magnata grego Evangelos Marinakis sobre o Centro de Formação de Atletas Cotia. A reunião está prevista para 28 de janeiro, após a pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos e dias depois do time ter estreado no Campeonato Paulista.

Marinakis, que é dono de Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave, tem se voltado ao mercado brasileiro e é um dos potenciais compradores da SAF do Vasco. No São Paulo, o empresário se interessa em uma participação nos direitos econômicos dos atletas da base.

Internamente, há quem chame o negócio por "SAF de Cotia". Quando tocou no assunto publicamente, o presidente evitou tratar a negociação como "venda da base". O mandatário destacou, em dezembro, a possibilidade de intercâmbios entre Cotia e os demais clubes de Marinakis, cuja fortuna é avaliada em US$ 3,7 bilhões (R$ 23 bilhões), segundo a Forbes.

"Nós estamos conversando. É algo ainda embrionário, vou com muita calma, mas estamos caminhando bem para trazer um empresário ligado a plataforma esportiva, não só financeira. Imagina o São Paulo com o grupo dele, se isso caminhar dessa forma", falou Casares em dezembro.

A ideia é tratada como uma forma de garantir mais uma fonte de arrecadação ao clube. Por outro lado, se um aporte imediato estiver vinculado a participações de Marinakis em futuras vendas, o São Paulo receberia menos em negociações posteriores, já que um percentual seria do empresário.

Outra expectativa do clube vai no sentido de conseguir contratar atletas de outros clubes ainda na base, tirando-os de outros times. A ideia é aproveitar o potencial dos jovens ainda antes do profissional.

Na mesma reunião do dia 28, Casares terá de tirar dúvidas dos conselheiros sobre adequações necessárias no orçamento de 2025, aprovado em dezembro. A previsão orçamentária aponta superávit de R$ 44,8 milhões. Terminar o ano no azul é um dos compromissos assumidos com o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), que visa amortizar a dívida financeira do São Paulo.

Por fim, o presidente são-paulino falará sobre a reforma do MorumBis. É interesse da diretoria do clube aumentar a capacidade do estádio, que hoje comporta 66 mil pessoas. O objetivo é que o projeto esteja concluído em 2030, ano do centenário do São Paulo. A expectativa era de que a empresa WTorre apresentasse um projeto até o fim de 2024, mas nada foi divulgado.