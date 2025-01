Newcastle vence o Arsenal e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle deu um passo importante nesta terça-feira, rumo ao objetivo de chegar à decisão da Copa da Liga Inglesa, ao derrotar o Arsenal por 2 a 0, na casa do adversário, em duelo válido pelo primeiro jogo da semifinal da competição.

Com um gol em cada tempo, a equipe do técnico Eddie Howe definiu a vantagem no marcador. O sueco Isak foi o destaque da partida. Ele abriu o placar e deu o chute que resultou em rebote para Gordon estufar a rede e determinar o triunfo. Esta foi a sétima vitória consecutiva do time visitante.

O confronto de volta está marcado para o início de fevereiro. No dia 5, o Newcastle recebe o Arsenal em partida que vai definir um dos finalistas da competição e pode perder por até um gol de diferença que se garante na final.

Nesta quarta, Tottenham e Liverpool abrem a outra semifinal da competição. O duelo, que marca o confronto de ida desta fase, acontece no Tottenham Hotspur Stadium, às 17h (horário de Brasília).

Já pelo Campeonato Inglês, os dois times entram em campo na outra semana. No dia 14, terça-feira, o Arsenal conta com o apoio de sua torcida para encarar o Tottenham. O Newcastle também vai atuar em casa e enfrenta o Wolverhampton no dia seguinte.

Na partida, o primeiro grande momento do confronto foi protagonizado por Joelinton. O brasileiro recebeu assistência do sueco Isak na área e chutou por cima do gol do Arsenal.

Embalado por uma invencibilidade de 13 partidas, quem deu as cartas após esse susto inicial foi o time anfitrião. Com mais volume de jogo, o conjunto comandado pelo técnico Mikel Arteta teve a chance de abrir o placar com Gabriel Martinelli aos 27 minutos. Lançado em velocidade, o atacante tirou do goleiro Dubravka, mas acertou a trave.

Soberano em campo, os donos da casa acabaram sendo castigados aos 37 minutos. Após bola na área do Arsenal, Botman desviou de cabeça e Murphy serviu o artilheiro Isak. Oportunista, ele arrematou de pé esquerdo: 1 a 0.

O segundo tempo começou em alta intensidade e, com cinco minutos, o Newcastle ampliou a sua vantagem. Isak fez bela jogada pela direita e chutou cruzado. O goleiro David Raya espalmou e Gordon, atento ao lance, pegou o rebote para fazer 2 a 0.

Após o gol, Mikel Arteta promoveu a entrada de Gabriel Jesus na vaga de Trossard para aumentar a agressividade da equipe. Bem marcado, o brasileiro até tentou criar jogadas, mas foi pouco efetivo.

Em desvantagem, o Arsenal se lançou ao ataque, mas a precipitação no momento de concluir as jogadas complicou as pretensões do time mandante de diminuir o placar. Recuado, o Newcastle resistiu à pressão e assegurou a importante vitória na casa do rival.