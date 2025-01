Haddad: Não vejo dificuldade do governo com novos presidentes de Câmara e Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não acredita que haverá descontinuidade nos trabalhos entre Executivo e Legislativo com a eleição da nova mesa diretora do Senado e Câmara, que ocorrerá em fevereiro. "Eu tenho muito boa relação com aqueles que hoje aparecem como favoritos para a eleição. Não vejo dificuldade do governo e agradeço os dois anos de trabalho até aqui", disse durante entrevista ao programa Estúdio I, da GloboNews.

No Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) é o grande favorito e deve reassumir a presidência da Casa. Já na Câmara, o único candidato até o momento é Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com o apoio de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente, e de mais 18 partidos.

Haddad também mencionou importantes projetos que devem ser avaliados pelo Congresso este ano, como a aposentadoria dos militares e a lei dos supersalários, que agora está na Constituição. "Isso não foi votado ano passado, mas temos o compromisso das duas Casas de que, assim que as novas mesas estiverem instaladas, vão se debruçar sobre esses temas que também têm um aspecto de transparência e moralidade pública muito importantes", disse.