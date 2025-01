Graciele Lacerda afirma ter perdido dez quilos após dar à luz primeira filha: Um quilo por dia

Graciele Lacerda usou seu perfil no Instagram, na última segunda-feira, dia 6, para falar sobre a perda de peso cerca de 12 dias após dar à luz primeira filha, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo. A pequena Clara, veio ao mundo no dia de Natal e a influenciadora revelou que já perdeu dez dos 14 quilos que ganhou durante a gestação.

- Engordei na gravidez 14 quilos. Quando comecei a fazer o tratamento para fazer a FIV (Fertilização in Vitro), que resultou no positivo da Clara, eu engravidei inchadinha.

Graciele ainda revelou que já perdeu um quilo por dia.

- Da descoberta da gravidez até dezembro, engordei 14 quilos. Com dez dias do nascimento da Clara, já consegui perder 10 quilos. Um quilo por dia.

Ela também citou que não está fazendo dietas mirabolantes, e sim, optando por comer comidas que lhe dão sustância:

- Estou comendo comida de verdade, sem neura e sem passar fome. Acho que em mais ou menos uma semana, recupero meu peso.

A mamãe de primeira viagem contou aos seguidores que com a amamentação, vem sentindo bastante desejo em comer doce, mas que tem optado por opções mais saudáveis.

- Amamentar me dá muita vontade de comer doce, o que eu não tive na gestação, mas estou arranjando estratégias zero açúcar para enganar o cérebro. Hoje fiz uma canjica saudável. Estou fazendo essas estratégias... O fato de eu ter um estilo saudável, acaba me ajudando a não sofrer. Estou comendo bem e sem sofrimento. A gente vai vendo resultado.