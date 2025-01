Belo e Gracyanne Barbosa lamentam morte de cachorro que adotaram juntos: Tristeza muito grande

Luto! Belo e Gracyanne Barbosa lamentaram na noite da última segunda-feira, dia 6, a morte do cachorrinho que adotaram juntos, o Thor. A influenciadora fitness postou um carrossel de fotos em seu Instagram e contou que o animal sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Segundo Gracyanne, Thor já era idoso e cardiopata quando foi adotado.

Esse é mais um daqueles posts, que pra mim, é difícil escrever, postar, porque uma tristeza muito grande toma conta de mim. THORZINHO, NOS DEIXOU! Meu bolinha de pelo, grudinho da mamãe, quem vai fazer aula comigo? me esperar atrás da porta e ficar rodando de alegria? Obrigada por ser minha companhia em todos os momentos, por me trazer tantas alegrias, me fazer rir, me mostrar esse amor tão sincero, te adotar sem duvidas, foi uma das coisas mais linda da minha vida! Te amarei para sempre filho! Faz muita bagunça aí com seus irmãos.

No final, ela falou que depois retorna para conversar mais sobre o assunto:

Quando o adotamos, ele já era de idade e cardiopata. Teve uma parada cardíaca e não resistiu.. depois venho conversar com vocês, sobre isso, agora não consigo, espero que me entendam , desculpas!

Já o cantor Belo postou uma foto do animal em seus stories, e escreveu:

Saudade meu amorzinho! Até breve querido e amado Thorzinho! Descanse em paz.