Ibovespa dá sequência à alta da véspera, ainda por perspectiva de gestão branda de Trump

O tom otimista da véspera ainda atinge o Ibovespa nesta terça-feira. Ontem, o principal indicador da B3 fechou com alta de 1,26%, aos 120.021,52 pontos, em meio a relatos de uma gestão do novo governo americano mais branda em relação a medidas protecionistas - algo negado pelo próprio presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após abrir aos 120.022,23 pontos, acelerou à máxima dos 121 mil pontos, apesar da elevação moderada das bolsas americanas. Além disso, o dólar à vista cedeu a R$ 6,036, na mínima intraday, e juros com viés de baixa.

Para Ian Toro, especialista de renda variável da Melver, afirma que o Brasil está muito à deriva dos Estados Unidos. "Vemos uma erosão grande dos fundamentos. O 'X' da questão é o dólar forte. Então, ontem essa questão do Trump fez o dólar recuar, principalmente no Brasil. Logo depois de o presidente eleito ter desmentido, devolveu um pouco, especialmente lá fora. Mas aliviou aqui", afirma.

Segundo Toro, a economia dos EUA estão muito pujante. Então, diz o profissional da Melver, qualquer relato, informação acaba por influenciar a moeda americana, neste caso, foi para baixo em relação ao real. "Mas não vejo o Brasil com uma possível melhor recente", diz.

Na avaliação de José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos, a alta do principal indicador entre ontem e esta terça-feira tem mais a ver com questões técnicas do que com fundamentos. Depois de ter fechado 2024 com perdas de cerca de 10%, o Índice Bovespa caiu aos 118 mil pontos na sexta-feira.

"Terminou 2024 muito descontado, com preço/lucro em torno de 6,8%, retomando momentos de crise. Ainda há poucos investidores posicionados na Bolsa", avalia Cassiolato.

Por ora, diz o sócio da RGW Investimentos, as altas do Ibovespa recentes sugerem ser apenas um "repique", se aproveitando ainda dos relatos de uma gestão de Donald Trump mais branda em suas medidas protecionistas.

Em dia de dólar em queda ante o real, indo a R$ 6,0772, ações ligadas ao câmbio são as poucas em baixa. Vale, por exemplo, registra declínio de 0,30%, também influenciada pelo minério de ferro, que fechou com recuo de 1,38% em Dalian, na China, hoje. Os investidores ainda seguem em estado de alerta, dadas as incertezas com o ritmo de crescimento chinês e também em razão de dúvidas quanto à política a ser adotada por Trump nos EUA. Já Petrobras sobe cerca de 1,00%, enquanto o petróleo avança perto de 1,00% no exterior.

Hoje, na agenda, o foco fica em dados de emprego Jolts nos EUA, que poderão ajudar nas apostas para a política monetária norte-americana. O indicador mais importante, no entanto, sairá na sexta-feira, que é o payroll.

Como ressalta Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, a partir de hoje a agenda intensa de indicadores nos Estados Unidos irá desafiar os ajustes dos ativos, em particular se os números continuarem apontando força da atividade e emprego.

No Brasil, saiu a arrecadação federal de novembro e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, atrai as atenções, diante das contínuas incertezas fiscais que têm desvalorizado o real. No início da tarde, ele concederá entrevista à GloboNews.

Quanto à arrecadação, somou R$ 209,218 bilhões em novembro de 2024, uma alta real (descontada a inflação) de 11,21% na comparação com o resultado de novembro de 2023, quando o recolhimento de tributos somou R$ 179,392 bilhões, a preços correntes.

Na volta das férias antecipadas ontem, Haddad descartou mudanças no IOF para conter o avanço do dólar. Disse ainda que o Executivo prioriza a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 até fevereiro.

Às 11h39, o Ibovespa tinha alta de 1,03%, aos 121.262,78 pontos, ante elevação de 1,06%, na máxima aos 121.289,34 pontos.