Em reunião com Blinken, ministro japonês diz querer elevar aliança com os EUA a novos patamares

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, se reuniu com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e afirmou que quer elevar a aliança entre os dois países para "novos patamares". De acordo com comunicado do Ministério japonês, os representantes falaram sobre a não fusão da United States Steel Corporation com a Nippon Steel Corporation.

No encontro, Iwaya e Blinken reafirmaram a importância das relações econômicas Japão-EUA, incluindo investimentos de empresas japonesas em território americano.

Também na reunião, foi mencionada a importância de uma coordenação próxima, incluindo políticas em relação à Coreia do Norte e questões nucleares e de mísseis, além de temas relacionadas à China, Ucrânia e Oriente Médio.

A nota menciona que, no final da reunião, os dois ministros concordaram em continuar trabalhando em conjunto para manter e reforçar ainda mais a relação entre os países, que se tornou "mais forte do que nunca".