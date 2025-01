Palmeiras goleia Santa Cruz-AC e Copinha já tem 14 times classificados à segunda fase

Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras carimbou a classificação à segunda fase com uma goleada por 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC, nesta segunda-feira, na Arena Barueri. Na estreia, o time alviverde havia atropelado o Náutico-RR por 9 a 0.

Além do Palmeiras, mais 13 times já estão confirmados na próxima fase: Santos, Guarani, Água Santa, Fluminense, Linense, Juventude, Operário-PR, Athletico-PR, Audax, Criciúma, Mirassol, Votuporanguense e Botafogo-RJ.

No Grupo 19, o Palmeiras tem seis pontos e enfrenta na próxima rodada o Oeste, na quinta-feira, às 17h, na Arena Barueri. O rival soma quatro, contra um do Santa Cruz-AC. O Naútico-RR ainda não pontuou.

O Palmeiras entrou em campo indicando que poderia definir a partida quando quisesse. O time alviverde jogou leve e não teve pressa para definir o resultado, tanto que o placar foi inaugurado aos 15 minutos. Allan recebeu na esquerda, invadiu a área e cruzou para Riquelme Fillipi, de cabeça, fazer 1 a 0.

O mesmo Riquelme Fillipi, aos 37, ampliou após cruzamento perfeito de Gilberto. Antes do fim do primeiro tempo, Figueiredo arriscou de longa distância e marcou um bonito gol na Arena Barueri, fazendo com que o Palmeiras fosse para o intervalo com uma vantagem por 3 a 0.

No segundo tempo, o Palmeiras apertou ainda mais e fez o quarto aos quatro minutos. Figueiredo deu um belo cruzamento para Arthur, que chegou batendo de primeira e mandou para o gol.

O Palmeiras ainda conseguiu fazer o quinto aos 39. Após cruzamento da direita, Agner deu números finais ao embate, que teve um lado negativo para o clube, com a lesão do atacante Luigi.

Mais dois jogos foram realizados na noite desta segunda-feira. O Oeste passou fácil pelo Náutico-RR ao vencer por 6 a 0. Já o Athletico-PR derrotou o Mazagão-AP por 2 a 0 e carimbou sua vaga na próxima fase.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Comercial-SP 0 x 2 São José-RS

Bandeirante-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 2 x 2 Hercílio Luz-SC

Tanabi-SP 3 x 2 Força e Luz-RN

Tupã-SP 1 x 3 Água Santa-SP

Francana-SP 0 x 5 Guarani-SP

Retrô-PE 1 x 1 Vitória-BA

Brasiliense-DF 1 x 2 CRB-AL

Dom Bosco-MT 0 x 0 Coritiba-PR

Operário-PR 2 x 1 Santa Cruz-PE

Tuna Luso-PA 1 x 2 Azuriz-PR

Comercial Tietê-SP 3 x 1 Operário-AC

Linense-SP 1 x 0 Inter de Limeira-SP

Ferroviária-SP 0 x 0 Tirol-CE

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Atlético-MG

Osasco Audax-SP 1 x 0 Ferroviário-CE

Juventude-RS 3 x 1 América-RN

Coimbra-MG 0 x 5 Fluminense-RJ

Jaciobá-AL 1 x 7 Santos-SP

Oeste-SP 6 x 0 Náutico-RR

Mazagão-AP 0 x 2 Athletico-PR

Santa Cruz-AC 0 x 5 Palmeiras-SP