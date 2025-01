Rui Costa: Vamos preparar portarias e decretos necessários para regulamentação do pacote fiscal

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou nesta segunda, 6, que o Executivo vai trabalhar no processo de regulamentação das medidas de controle de gastos aprovadas pelo Congresso Nacional. Ele esteve reunido no início da noite com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Nós vamos botar agora a mão na massa, fazer as portarias, os decretos necessários, assim como preparar a reunião ministerial que será na segunda quinzena de janeiro. O presidente quer fazer um balanço dos dois anos de governo, das medidas que foram votadas e do que faremos juntos", declarou Costa, em conversa com jornalistas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou que o orçamento de 2025 entrou nas conversas desta noite. Hoje de manhã o titular da pasta econômica disse que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que ainda precisa ser aprovado. O Executivo quer a votação do Orçamento até fevereiro.

Além dos "temas da rotina" do governo, tratados na reunião com Rui Costa, Haddad comentou ser "muito importante" o alinhamento com a Casa Civil e negou que o tema das emendas parlamentares tenha sido tratado no encontro.