São Paulo resolve lateral esquerda com Wendell, mas tem problema para liberá-lo antes de julho

O São Paulo firmou um pré-contrato com Wendell para contar com o lateral a partir de julho. O jogador do Porto tem vínculo até o fim da atual temporada europeia, o que já lhe permite sair de graça em seis meses. A informação foi noticiada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

O clube paulista permanece com a intenção de contar com Wendell desde o começo da temporada. Entretanto, o Porto dificulta as negociações. A direção da equipe portuguesa queria que o São Paulo ofertasse uma compensação financeira e incluísse o lateral-direito Moreira, por empréstimo ou em definitivo.

Sem acordo com o clube de Portugal, a direção são-paulina, que já tinha firmado as bases de um acordo com o jogador, preferiu assinar o pré-contrato. Wendell chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros, como Corinthians, Fluminense e Grêmio, pelo qual se destacou antes de ir para a Europa. O atleta, porém, tinha preferência pelo São Paulo, mesmo com uma proposta menos vantajosa financeiramente.

O lateral foi para o futebol europeu em 2014, quando deixou o Grêmio rumo ao Bayer Leverkusen. Foram sete anos na Alemanha, até se transferir para o Porto, em 2021. Wendell tem passagens pela seleção brasileira em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e novamente em 2024, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, já sob comando de Dorival Júnior.

Se Wendell não desembarcar em São Paulo antes de julho, o São Paulo tem uma alternativa. O clube mira Enzo Díaz, do River Plate. O jogador de 29 anos poderia ocupar a vaga de titular até que o Porto enfim liberasse o brasileiro.

O São Paulo vive um dilema na lateral esquerda desde a metade de 2024, quando Welington firmou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. O clube conta com Patryck Lanza, de 21 anos. O jovem é visto como promissor, mas teve seu 2024 impactado por uma lesão na clavícula que o tirou de ação por quatro meses.

No lado direito, o time não renovou com Rafinha, e Jamal Lewis retornou ao Newcastle para tratar uma lesão. Igor Vinicius será o titular, com a sombra de Moreira.

Uma novidade pode ser o garoto Igor Felisberto, de 17 anos e campeão da Copa do Brasil sub-20 em 2024. Ele estava junto do grupo que disputa a Copinha, mas deixou a delegação em Jaú para integrar a seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano Sub-20. O lateral-direito tem contrato profissional desde 2023 e chegou a ser relacionado para jogos do Paulistão de 2024.

Na busca por redução da folha salarial mensal em até R$ 1,5 milhão, visando uma economia de R$ 20 milhões no ano, já deixaram o clube: Rafinha, Nikão, Welington, Jamal Lewis, Raí Ramos, Matheus Belém, Caio Mateus, Galoppo e Wellington Rato. Rodrigo Nestor e Michel Araujo também estão de saída, rumo ao Bahia. O São Paulo também não vai aproveitar Orejuela e Jhegson Méndez.

Até o momento, o clube anunciou a chegada de Oscar e a renovação com Luiz Gustavo. Houve uma proposta do Grêmio por Arboleda, mas a diretoria recusou o negócio. Luciano, que havia colocado a permanência em xeque, vai ficar.