Governo trabalhará para manter e aprofundar vínculos econômicos com EUA, informa MDIC

A secretária de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, disse que o governo vai trabalhar para manter os vínculos comerciais com os Estados Unidos. O fato de o Brasil ter déficit comercial com o país deve evitar que esteja no foco da nova administração de Donald Trump, afirmou.

"O Brasil, na contabilidade do próprio governo americano, somando-se bens e serviços, responde pelo sexto superávit comercial dos Estados Unidos", disse Prazeres, em uma entrevista coletiva. "A questão do superávit ou déficit comercial é algo que parece chamar atenção do próximo governo dos Estados Unidos e, nesse quesito, o fato de que os americanos acumulam superávit com o Brasil deveria ser levado em conta."

Prazeres afirmou que as relações empresariais e o fluxo intercompanhia "significativo" entre Brasil e Estados Unidos devem fazer com que a relação comercial seja não apenas poupada, mas "privilegiada".

Segundo a secretária, o governo vai contar com o Diálogo Comercial Brasil-Estados Unidos nos próximos anos para fortalecer os vínculos comerciais com os norte-americanos.