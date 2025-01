Brasil atingiu em 2024 valores recorde de exportação para EUA, Espanha, Canadá e outros

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, declarou no período da tarde desta segunda-feira, 6, que o Brasil registrou valores recorde de exportações para EUA, Espanha, Canadá e outros países em 2024.

"Isso aconteceu com cerca de 50 mercados. Por exemplo, nós nunca exportamos tanto para países como Estados Unidos, Espanha, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, entre vários outros", declarou Tatiana.

Ela informou que houve aumento das exportações, por exemplo, em automóveis, aeronaves, equipamentos como compressores e bombas de ar.

Em paralelo, houve recordes em produtos como carne bovina e suína, celulose, ferro e sucos de fruta.