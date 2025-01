Fernanda Torres dedica Globo de ouro ao Brasil: 'Esse prêmio não é meu, é nosso'

Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro na noite deste domingo, 5. A atriz foi premiada por sua atuação em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles em que ela interpreta Eunice Paiva, e, em declaração oficial, dedicou o prêmio ao Brasil.

"Eu estou muito feliz, mas não só por mim, também pelo que esse filme virou no Brasil, pela maneira como as pessoas foram ao cinema e, acima de tudo, pela importância que ele tem para uma família chamada Paiva, que nunca teve o direito de sequer enterrar seu pai, o Rubens. Através desse filme, de alguma maneira, a gente está promovendo uma forma de reparação para eles. O meu amor ao Marcelo por ter escrito esse livro, ao Walter por ser o parceiro que ele é para mim e para a minha mãe. Estou muito feliz com as reações que eu tenho visto pelo Brasil, então esse prêmio não é meu, é nosso", disse Fernanda.

Walter Salles, diretor do filme, também celebrou a vitória. "Tão feliz pela Fernanda, tão feliz pelo cinema brasileiro, pelo Marcelo! Viva Nanda e Eunice Paiva, viva Fernanda Montenegro, viva cada pessoa da equipe maravilhosa desse filme, viva o público que o abraçou e fez a diferença. É muito emocionante viver isso 26 anos depois de Central do Brasil." Central do Brasil chegou ao Globo de Ouro em 1999, representado por Fernanda Montenegro, na categoria de Melhor Atriz e venceu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.

Selton Mello foi outro a prestar homenagem à colega e amiga. "Minha parceira Fernanda Torres ganhou o prêmio máximo de uma atriz em performance dramática esse ano. Mas foi mais do que isso, foi também a vitória do cinema brasileiro como um todo, a vitória de tantos atores brasileiros que sonham em se expressar na tela grande do cinema", disse. "Eunice Paiva foi honrada com essa premiação, Rubens Paiva foi igualmente enaltecido. Marcelo Rubens Paiva nos abriu generosamente a memória de sua família e esse prêmio também é dele. Por fim, foi premiado também nosso mestre sensível Walter Salles, que conseguiu filmar um sentimento, filmou a dor, tornou-a palpável, com a grandeza humana que somente os grandes cineastas alcançam. Hoje vou dormir feliz por me sentir absolutamente representado diretamente pela vitória de minha amiga brilhante". Selton interpreta Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui.

O filme segue tendo reconhecimento da crítica internacional. Na última semana, o longa entrou para a lista dos pré-indicados na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do BAFTA, que acontece no dia 16 de fevereiro. Ainda Estou Aqui também está na shortlist de longas que podem concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional e concorre na mesma categoria no Critics Choice Awards 2025, que revelará os vencedores no dia 12 de janeiro. Na maior premiação do cinema espanhol, disputa o Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano.

