João Fonseca e Thiago Wild são convocados para defender Brasil na Copa Davis

Nome do momento no tênis brasileiro, João Fonseca foi convocado nesta segunda-feira para integrar a equipe nacional em confronto da Copa Davis, entre os dias 1 e 2 de fevereiro. A lista de chamados do capitão Jaime Oncins tem também os retornos de Thiago Wild e Matheus Pucinelli e a ausência de Thiago Monteiro.

O Brasil enfrentará a França fora de casa, no Palais des Sports Jean Ros, na cidade de Orleans, pela primeira rodada da fase classificatória. O time brasileiro busca a vitória para avançar à segunda rodada, quando enfrentaria o vencedor do duelo entre Croácia e Eslováquia em setembro. Os vencedoras da segunda rodada vão garantir vaga nas Finais.

Fonseca, atual 113º do mundo, foi chamado pela terceira vez. Na temporada passada, ele foi convocado para todos os confrontos disputados pelo Brasil, com destaque para suas boas atuações contra Itália, Holanda e Bélgica na fase de grupos das Finais da Davis fase final. O carioca de apenas 18 anos vem de dois títulos consecutivos, o Torneio Next Gen e o Challenger de Camberra, no fim de semana.

"Temos jogadores vindo de momentos diferentes e o João está numa fase especial. No ano passado ele nos ajudou bastante na participação da fase final da Copa Davis e vem colecionando títulos importantes nessa virada de ano. Tenho certeza que isso trará uma confiança maior para todo o time", comentou Jaime Oncins.

Fonseca deve dividir a tarefa de jogar as partidas de simples com Thiago Wild, número 1 do Brasil e atual 76º do mundo. Wild ficou fora da Davis ao longo de toda a temporada passada ao pedir dispensa do duelo contra os suecos, no início do ano. Na sequência, foi preterido nas convocações para a fase final da competição.

Wild não integrava a equipe nacional desde setembro de 2023, quando defendeu o Brasil contra a Dinamarca, na primeira rodada. Além dele, também retorna ao time Matheus Pucinelli, atual 300º do mundo. Ele não era chamado desde fevereiro de 2023, quando esteve no grupo que enfrentou a China pelos playoffs. Está em sua quarta convocação para a Davis.

A maior mudança na escalação é a ausência do experiente Thiago Monteiro, 106º do mundo. Ele foi referência da equipe nos últimos anos. De acordo com Oncins, a baixa se deve ao estilo de jogo do brasileiro, que não se encaixaria no piso rápido de quadra coberta escolhido pelos anfitriões franceses.

"Escolhi esses nomes pensando nas condições que vamos enfrentar na França, já que Wild e Fonseca têm estilos que se encaixam no carpete com quadra coberta", comentou Oncins, que destacou o retorno de Pucinelli e o retorno da dupla formada por Rafael Matos e pelo veterano Marcelo Melo. "Ainda temos o retorno do Pucinelli, que sempre agrega bastante ao grupo. Já o Matos e o Melo têm apresentado bastante entrosamento no circuito de duplas. Por isso acredito que essa é a equipe certa para fazer frente aos nossos adversários." Matos é o atual 36º colocado no ranking de duplas da ATP enquanto Melo é o 39º.

Será a sexta vez que brasileiros e franceses vão se enfrentar na Davis, com retrospecto de duas vitórias para o Brasil e três para os franceses. A última aconteceu em 2000, quando os brasileiros, liderados por Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e pelo próprio Oncins, venceram por 4 a 1 em Florianópolis.