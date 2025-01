Guardiola vê Savinho como titular no ataque do Manchester City: 'Ele tem algo de especial'

O técnico Pep Guardiola exaltou a boa fase do brasileiro Savinho neste momento em que o Manchester City trabalha para voltar a engatar uma sequência de vitórias a fim de encerrar de vez a desconfiança do torcedor em relação ao time.

Destaque na vitória diante do Leicester, quando marcou um gol e deu uma assistência, e também no triunfo diante West Ham, quando voltou a ser decisivo com dois passes para o centroavante Haaland balançar a rede, Savinho recebeu o reconhecimento do treinador espanhol.

"Ele tem coisas a melhorar. Não é tão agressivo quando tem a bola, mas tem algo de especial e brilhante que ajuda muito o time. Enquanto estava com as pernas frescas, fez boas jogadas. Estou muito feliz por ele", afirmou o treinador.

No ataque, a briga do jogador por uma vaga na equipe é com o inglês Jack Grealish. E nessa disputa, o próprio comandante coloca o atleta brasileiro em vantagem pelo posto de titular do Manchester City.

"O Savinho está muito bem e está em melhor forma, por isso jogou contra o West Ham. O que ele vem entregando na área é maior do que, talvez, qualquer outro jogador na posição. Ele merece ser titular", completou o treinador.

O City, que chegou a amargar apenas uma vitória em 13 partidas, tenta dar sinais de reação. Com o triunfo no fim de semana, o time de Manchester emplacou o segundo resultado positivo seguido desde outubro do ano passado. Ainda longe de brigar pela primeira posição no Campeonato Inglês, a equipe de Pep Guardiola ocupa a sexta posição na competição com 34 pontos. O líder do torneio é o Liverpool, que soma 46.