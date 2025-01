Rafa Kalimann escreve carta aberta e compartilha momentos ao lado de Nattanzinho: Seja feliz!

Rafa Kalimann usou as redes sociais para escrever uma carta aberta e fez uma reflexão sobre a vida e os aprendizados ao longo desses últimos anos. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo com diversos momentos ao lado de pessoas especiais e incluindo vídeos com Nattanzinho, seu namorado.

Na legenda, a famosa destacou a alegria de viver a vida intensamente e a gratidão por todas as suas conquistas.

Aprendizados que levo desse intenso e alegre fim de ano: Se eu pudesse deixar um conselho pra alguém que amo muito? Seja feliz! Ame essa vida maluca como se o amanhã não fosse chegar, ame aqueles que compõem sua história, sejam nos capítulos, nas linhas, nas vírgulas ou no livro todo. Seja grato por cada um deles. Ame a vida como aqueles que acreditam que o frio na barriga recarrega a bateria da alma. Porque recarrega. Ame acreditando que a fé preenche um espaço que nada mais pode preencher.

Em seguida, Rafa continuou:

Como os corajosos que não deixa pra ser amanhã, ame a ponto de só se importar em ser feliz pra não deixar que a felicidade do outro te agrida, te cause fúria ou inveja.. Aprenda a não se justificar porque pros seus inimigos não adianta e pros seus amigos não vai precisar. Muitos não entenderão e ficarão incomodados, só siga e faça o que for correto sabendo que a verdade sempre aparece. A vida vai se encarregando de tudo e parece clichê, mas nada como o tempo. Ame a ponto de só escolher (e reconhecer) estar onde te cabe, onde não é preciso se esticar nem se espremer, só é preciso ser, sentir, estar.. Onde te arranquem sorrisos de doer as bochechas. Onde você da e recebe na mesma proporção, onde que você se sinta confortável.

A influenciadora finalizou:

Que a vida te faça lembrar sempre quando for hora de voltar pra casa, pra sua casa, aquela íntima, onde só você tem acesso.. lugar onde você se pertence e que só exige que você seja você mesmo. Eu te desejo o melhor, não aquele que alimenta as minhas expectativas, seria muito frustrante.. desejo o que for melhor PRA VOCÊ. Desejo que seja feliz e que ame muito. Com amor, Rafa. E muito obrigada aos que estiveram comigo vivendo esses dias tão especiais, amo vocês.