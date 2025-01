Juros futuros recuam em toda a curva com influência de dólar e Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa em toda a extensão da curva na manhã desta segunda-feira, 6, com ênfase pouco maior no trecho longo da curva. A expectativa já era de baixa para as taxas futuras, uma vez que o dólar oscilava em queda ante ampla maioria das moedas pelo mundo.

O movimento foi potencializado, no entanto, pela notícia de que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, planeja implementar uma política comercial menos restritiva do que havia proposto durante a campanha.

Segundo reportagem, aliados do republicano estudam a ideia de aplicar tarifas para importações de todos os países, mas apenas em alguns setores específicos considerados estratégicos para a economia, não para todos os bens.

Os juros dos Treasuries, que momentos antes registravam máximas em alta, inverteram o sinal e passaram a ceder. E o dólar acelerou o ritmo de queda.

No Brasil, no entanto, o investidor mantém a cautela com o cenário fiscal, reforçada hoje pela divulgação do relatório Focus, que mostrou nova piora nas estimativas para inflação e taxa Selic.

Às 9h22, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,995%, ante 15,084% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 projetava 15,38%, ante 15,50%. E a taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 15,20%, contra 15,33% de sexta-feira.