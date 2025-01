Déficit em conta corrente de 2024 permanece em US$ 51,90 bilhões, diz Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em conta corrente do Brasil em 2024 continuou em US$ 51,90 bilhões. Um mês antes, era de US$ 50,50 bilhões. A estimativa intermediária para 2025 se manteve em US$ 50,0 bilhões, contra US$ 49,30 bilhões quatro semanas antes. A projeção para 2026 indica déficit de US$ 50,0 bilhões.

Os números do Focus mostram que o déficit em conta corrente deve continuar sendo financiado com folga pela entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP). A mediana para 2024 se manteve em US$ 70,0 bilhões, contra US$ 71,05 bilhões um mês antes. Para 2025, seguiu em US$ 70,0 bilhões, ante US$ 70,80 bilhões quatro semanas antes. Em 2026, o mercado espera IDP de US$ 74,90 bilhões.

A mediana para o superávit comercial deste ano passou de US$ 74,15 bilhões para US$ 73,75 bilhões, contra US$ 74,15 bilhões um mês atrás. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgará os dados da balança comercial de 2024 nesta segunda-feira.

Para o ano que vem, a estimativa intermediária passou de US$ 74,29 bilhões para US$ 74,20 bilhões. Um mês antes, estava em US$ 75,70 bilhões. Em 2026, a mediana indica superávit comercial de US$ 77,95 bilhões.