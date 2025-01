CME: mercado consolida aposta em corte de apenas 25 pb nos juros do Fed no acumulado de 2025

O mercado consolida expectativa mais forte de que o Federal Reserve (Fed) entregue um corte de apenas 25 pontos-base no acumulado deste ano, em meio à retórica cautelosa de dirigentes e dados econômicos resilientes. É o que indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

No início da manhã desta segunda-feira, 6, a ferramenta mostrava 35% de chance de a taxa básica cair do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) para a faixa entre 4,00% e 4,25% até dezembro. Logo atrás, a hipótese de uma redução total de 50 pontos-base aparecia com 30,5% de probabilidade.

Os números representam uma inversão do quadro observado há uma semana, quando o cenário mais provável era o de uma baixa de meio ponto porcentual no período.

Segundo o monitoramento, o risco de os juros terminarem 2025 no mesmo intervalo atual também aumentava, agora em 16,2%.

No final de semana, a diretora do Fed Adriana Kugler e a presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly, reiteraram que a luta contra a inflação ainda não acabou. Na sexta-feira, aliás, uma leitura de índice de gerentes de compras (PMI) industrial mostrou melhora no setor industrial nos EUA, o que também tende a reduzir a urgência por relaxamento monetário.