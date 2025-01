Fernanda Montenegro vibra ao ver a filha, Fernanda Torres, receber o Globo de Ouro

Um vídeo com a reação de Fernanda Montenegro à vitória de sua filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro 2025, foi divulgado na madrugada desta segunda-feira, 6. O material foi publicado inicialmente como story no Instagram do produtor teatral Alex Júnior.

Quando o nome da atriz foi citado entre as concorrentes na categoria de melhor atriz dramática, por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, sua mãe, aos 95 anos de idade, ergue um dos punhos em sinal de torcida ao ouvir seu nome.

Com o anúncio da vitória, Fernanda Montenegro ergue os dois braços e vibra muito. Permanecendo sentada em uma poltrona, ela recebe abraços de diversos familiares e amigos que também acompanhavam a premiação pela TV.

Fernanda Montenegro já concorreu ao Globo de Ouro

Em 1999, por conta de sua atuação no filme Central do Brasil, Fernanda Montenegro chegou a ser indicada ao Globo de Ouro. Na ocasião, porém, o prêmio ficou para Cate Blanchett, do longa Elizabeth. O longa de Walter Salles, porém, foi escolhido como melhor filme estrangeiro na ocasião. Em 2025, Ainda Estou Aqui, do mesmo diretor, não venceu o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, mas Fernanda Torres sagrou-se vencedora como melhor atriz dramática.