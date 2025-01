Atual campeão, Carlos Sainz capota carro em 2ª etapa do Rali Dakar, mas continua na competição

Um grande susto marcou o segundo dia de competições do Rali Dakar. O espanhol Carlos Sainz, atual campeão e dono de quatro títulos na modalidade, capotou seu carro e ficou com as rodas ao ar. Apesar do acidente, ele conseguiu se recuperar, desvirou o veículo bastante avariado e continuou na competição.

O circuito de 48 horas da segunda etapa é o mais longo - 947 quilômetros - e o mais desafiante aos pilotos, que largaram e terão de retornar para Bisha, seguindo ao nordeste da Arábia Saudita, rumo a um destino desconhecido.

Ao longo da etapa, seis zonas de "break" aguardavam os competidores, distribuídas ente os quilômetros 491 e 671, sem que ninguém soubesse onde estavam e para onde tinham de rumar, pela reserva natural de Majami al'Hadb.

Sainz capotou seu Ford Raptor no quilômetro 327, perdendo um tempo precioso de quase uma hora por causa do acidente, mas manteve a determinação para continuar a corrida. Outro competir de peso, Sébastien Loeb também teve problemas, sendo retardado por um problema mecânico que lhe tirou as esperanças de vencer a prova cronometrada de 48h como fizera em 2024.

Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah foram os melhores do dia e estão praticamente juntos, separados por 1min19. Henk Lategan, vencedor do prólogo, estabeleceu o 4º tempo mais rápido até o Camp E. O sul-africano hoje estaria no pódio geral, a pouco mais de 2 minutos do piloto saudita.

Toby Price e Sam Sunderland acompanharam o que há de melhor em sua Hilux. A dupla de motociclistas convertida em pilotos dos carros aspira terminar entre os cinco primeiros da geral na linha de chegada de Bisha amanhã.