Bicampeã em duplas, Barbora Krejcikova está fora do Aberto da Austrália por lesão nas costas

Dona de dois títulos de Grand Slam de simples na carreira, a checa Barbora Krejcikova será um dos desfalques de peso do Aberto da Austrália, onde já ergueeu dois troféus em duplas. A tenista anunciou neste domingo que um problema nas costas a impedirá de competir em Melbourne a partir da próxima semana.

"Queria compartilhar uma atualização rápida sobre minha retirada do Aberto da Austrália. Infelizmente, não estou completamente recuperada da lesão nas costas que já me deu problemas n o final da temporada passada", escreveu a tenista em seu Twitter, para anunciar ausência no Aberto da Austrália.

"É realmente decepcionante porque adoro jogar em Melbourne e tenho ótimas lembranças de chegar às quartas de final no ano passado", seguiu, triste. "Obrigado a todos pelo apoio. Estou trabalhando duro para recuperar a saúde plena e mal posso esperar para ver vocês na quadra em breve!", finalizou..

Atualmente na 10ª colocação do ranking da WTA, a checa vinha confiante que conseguiria ficar apta para buscar um título de Major que ainda falta em seu currículo. Aos 29 anos, ela é a atual campeã de Wimbledon, e em 2021 brilhou na terra batida de Roland Garros.

Krejcikova poderia também tentar o tricampeonato em duplas o Grand Slam, mas optou por não forçar e agravar a lesão. Ela ainda tem outros títulos em duplas mistas em Melbourne e adora jogar em solo australiano.