Próxima crise financeira pode vir dos mercados privados, afirma jornal

Os mercados privados - que incluem fundos, capital de risco, emissão de dívida, infraestrutura, commodities e imóveis - têm crescido de forma fenomenal. Pode ser daí, no entanto, que surgirá a próxima crise financeira, segundo artigo do Financial Times. A análise é assinada pelo colunista John Plender.

Ele cita dados da consultora McKinsey que apontam que os ativos sob gestão dos mercados privados atingiram US$ 13,1 trilhões em meados de 2023 e têm crescido cerca de 20% ao ano desde 2018.

Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) argumentou que o crescimento rápido do crédito privado, juntamente com a crescente concorrência dos bancos em grandes negócios e a pressão para empregar capital, pode levar a uma deterioração do preço e de outras qualidades, incluindo "padrões de subscrição mais baixos e convenants enfraquecidos, aumentando o risco de perdas de crédito no futuro", escreve Plender. "Não é difícil adivinhar de onde surgirá a próxima crise financeira", ele aposta.

O colunista avalia que, por muitos anos, os mercados privados levantaram mais em ações do que os mercados públicos. Ele cita ainda a percepção de que estes investimentos "dependem substancialmente" da capacidade de aproveitar a transparência de informações e preços nos mercados públicos. "E como os mercados públicos continuam a encolher, o mesmo acontece com o valor desse subsídio", afirma.