Fed ressalta importância de transparência, comunicação e expectativas para a política monetária

A presidente do Federal Reserve (Fed, o BC americano) de São Francisco, Mary C. Daly, ressaltou a importância da transparência, da comunicação e da ancoragem de expectativas para uma política monetária bem sucedida, especialmente em meio a crises. Segundo ela, essas foram características herdadas do legado de Ben Bernanke, que presidiu o Fed de 2006 a 2014.

Daly contou que em 2009, quando a confiança em instituições como o Fed estava fragilizada, Bernanke se afastou de reuniões de política monetária, de discussões com CEOs e com instituições financeiras e se sentou para uma entrevista de uma hora que "alcançou 13 milhões de espectadores". Ele também teria sido a pessoa a anunciar o primeiro subcomitê sobre comunicações do Fed, encarregado de aumentar a transparência e clareza das decisões e intenções do comitê.

Segundo Daly, algumas medidas como empréstimos de emergência do Fed e compras de ativo foram cruciais para fazer com que a crise não se transformasse em outra "Grande Depressão". Como a recuperação total levaria um período prolongado de tempo, porém, "a questão era como garantir que os mercados e o público mais amplo entendessem isso e definissem suas expectativas", afirmou.

Respondendo a isso, os formuladores de políticas adicionaram previsões de longo prazo para crescimento econômico, inflação e taxa de desemprego às projeções públicas, disse Daly. "Não foi fácil fazer isso. Os formuladores de políticas não gostam de ter suas mãos atadas", falou, durante painel em um evento da American Economic Association (AEA) transmitido neste domingo, 5.