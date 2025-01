Liverpool e Manchester United ficam no empate em 2 a 2 em clássico eletrizante no Inglês

Em péssima fase, o Manchester United fez uma partida disputada e emocionante com o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, e arrancou um empate em 2 a 2 em Anfield. O resultado encerrou uma sequência de três vitórias seguidas do Liverpool e outra de três derrotas consecutivas do United no Inglês.

O Liverpool tem 46 pontos e mantém 6 a mais do que o vice-líder Arsenal, que também empatou na rodada. Já o time de Manchester continua na metade inferior da tabela, com 23 pontos e na 13ª posição.

O clássico, considerado por muitos o maior do futebol inglês, chegou a ser ameaçado pelas condições climáticas. Neve e muita chuva atingiram grande parte do Reino Unido, com alertas emitidos. Duas reuniões avaliaram as condições de jogo e segurança e confirmaram a realização da partida.

Diante de sua torcida, o líder do Inglês começou pressionando e nos primeiros 20 minutos criou chances claras de gol. O egípcio Salah era perigoso pelo lado direito e aos 16 minutos ele achou Mac Allister na área. O meia argentino bateu firme, mas Onana defendeu.

Após a pressão inicial, o Manchester United conseguiu acertar a marcação e equilibrou o jogo. Suas melhores chances aconteceram pelo lado esquerdo. Aos 21 minutos, em uma escapada de Diogo Dalot pelo setor, o United tem sua primeira chance clara, mas ao tentar o cabeceio no centro da área, Amad Diallo erra e desvia a bola para trás.

Aos 43 minutos, Hojlund consegue a única finalização correta do United na primeira etapa após boa arrancada pela esquerda. O chute de direita saiu forte, mas o brasileiro Alisson defendeu. No rebote, o português Bruno Fernandes chutou em cima da zaga do Liverpool.

Depois de um primeiro tempo morno, os times voltaram sem mudanças para a segunda etapa e protagonizaram uma etapa eletrizante. A primeira jogada perigosa foi do time da casa. Após uma cobrança de escanteio, Onana conseguiu evitar um gol olímpico com vários jogadores à sua frente.

O Manchester United abriu o placar aos 6 minutos após uma boa combinação entre Lisandro Martinez e Bruno Fernandes. O defensor argentino se antecipou e roubou a bola na saída do Liverpool. Ele acionou o português, que atraiu a marcação de quatro jogadores rivais e com um passe deixou Martinez livre para finalizar na área do Liverpool. O argentino bateu forte, de pé esquerdo, no alto e sem chances para Alisson.

A reação do Liverpool foi rápida e 7 minutos depois Mac Allister achou Gakpo avançando livre pelo lado esquerdo. O atacante da Holanda foi até a linha de fundo e cortou para dentro. Na tentativa de bloqueio, De Light passa reto. Sem marcação após o drible, Gakpo bate forte e empata o jogo.

O time da casa conseguiu a virada com o artilheiro do Inglês. Aos 22 minutos, a torcida no Anfield se manifestou ruidosamente convencida que De Light havia tocado a mão na bola após cruzamento na área do United. O árbitro Michael Oliver nada marcou. Após ser chamado pelo VAR, o pênalti foi marcado.

Na cobrança de Salah, Onana acertou o canto, o esquerdo, mas o chute saiu forte e encontrou as redes. Foi o 18º gol do egípcio no Inglês.

O Manchester United ainda encontrou forças para empatar aos 35 minutos. Garnacho, que havia entrado pouco antes, foi acionado por Bruno Fernandes pela esquerda, avançou à linha de fundo e cruzou. A defesa do Liverpool ficou parada, olhando a bola passear pela área até encontrar o pé de Diallo, que desviou de Alisson.

O jogo ficou emocionante nos momentos finais, com os dois times com chances claras de gol, com defesas importantes tanto de Alisson como de Onana. A última chance do jogo foi desperdiçada pelo zagueiro Maguire, do United, aos 52 minutos. Após cruzamento de Zirkzee, o zagueiro estava livre, de frente para o gol, mas chutou para o alto de pé direito.

Na próxima rodada do Inglês, o Liverpool enfrenta o Nottingham Forest, terceiro colocado do Inglês, no dia 14 na condição de visitante. Já o Manchester United recebe, no dia seguinte, o lanterna Southampton.