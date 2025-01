Duda Reis fala sobre emoção de se tornar mãe e se derrete pela filha: - Estou tão apaixonada e feliz

No último sábado, dia 4, Duda Reis surgiu nas redes sociais para contar aos seguidores como está sendo a sua primeira experiência com a maternidade. Ainda no hospital após dar à luz Aurora, a famosa revelou que está completamente de felicidade. A bebê nasceu na última quinta-feira, dia 2, fruto do casamento da influenciadora com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.

Nos Stories do Instagram, Duda começou contando como está encantada com a filha:

- Aparecendo aqui para dar um alô, gente! Eu estou em completo êxtase. Brinco que estou em uma sensação de como se eu estivesse bêbada, mas bêbada de amor. É uma coisa impressionante, nem sei explicar. Parece que o mundo parou ao meu redor desde que a Aurora nasceu e agora o meu mundo com ela é um mundo a parte. Estou tão apaixonada e feliz. Eu e o Eduardo estamos transbordando.

E continuou:

- Ela é tão linda e saudável. Nem sei o que dizer. Nem sei por onde começar, mas quero contar tudo para vocês.

Ao relembrar o parto, a famosa não conseguiu conter a emoção:

- Tive um parto excelente! É doido porque eu confesso que imaginava outra coisa. Eu me surpreendi tanto positivamente. Eu achava que eu já tinha conhecido a Deus de muitas formas, que já tinha trocado uma intimidade com Deus muito diferente, até a hora em que vi a minha filha pela primeira vez. Foi o mais próximo que cheguei de Deus. Vocês não têm noção. É muito divino.

A influenciadora ainda se derreteu completamente pelo marido:

Ao meu amor, tudo só é possível porque tenho você ao meu lado. Achava que era impossível amar mais você, mas me enganei. Te ver se doando de corpo e alma por mim, te ver se tornando pai e ver o amor das nossas vidas no nosso colo, é disparada a maior forma de amor que pude tocar e experienciar. Eu te amo mais a cada segundo.