Com gol de Griezmann, Atlético de Madrid bate Logrones e vai às oitavas da Copa do Rei

Vice-líder do Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do Real Madrid (31 a 43), o Atlético de Madrid levou sua boa fase para o estádio La Rosaleda, em Málaga, onde venceu o Marbella, da segunda divisão, por 1 a 0, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei.

Diante de 30 mil torcedores adversários e uma equipe motivada, o Atlético de Madrid teve dificuldades para obter a vitória. O único gol do jogo foi marcado pelo francês Griezmann, após rebote do goleiro Daniel Martin, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético somou a 13ª vitória consecutiva, enquanto o Marbella perdeu uma invencibilidade de cinco partidas.

OUTROS RESULTADOS

Mais quatro equipes garantiram presença na disputa da Copa do Rei. O Betis derrotou o Hueca por 1 a 0, enquanto o Osasuna marcou 2 a 1 no Tenerife. Já o Almería goleou o Sevilla por 4 a 1, de virada, com três gols de Suárez. O Athletic Bilbao eliminou o Logrones por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols nos 90 minutos e na prorrogação.