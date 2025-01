Rodrigo Garro é esperado em apresentação do elenco do Corinthians no dia 7

O Corinthians espera contar com Rodrigo Garro na apresentação do elenco para a temporada, na terça-feira, dia 7. O meia passa as férias em General Pico, sua cidade natal, na Argentina, onde se envolveu em um acidente de trânsito que terminou com a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Ele deve responder por homicídio culposo, sem intenção de matar, mas a tendência é que possa retornar ao Brasil, após uma espécie de audiência de custódia.

Garro chegou a ficar detido para prestar depoimento às autoridades locais. Depois, o jogador foi liberado e retronou para casa. No domingo, o atleta passará por uma sessão na presença de juiz. O magistrado poder determinar que Garro não possa deixar a Argentina. Entretanto, essa possibilidade é remota.

O procurador-geral da província de La Pampa, Armando Aguero, falou à CNN Brasil que o fato de Garro trabalhar no Brasil pesa para que ele possa retornar a País. Ainda assim, o argentino deve responder criminalmente. O teste de alcoolemia apresentou variação positiva mínima, e a tolerância de álcool para dirigir é zero, segundo a legislação da Argentina.

Desde que as primeiras informações sobre o acidente começaram a circular, o Corinthians montou um grupo para acompanhar o caso. O diretor jurídico, Vinicius Cascone, e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mantêm contato com os advogados de Garro para acompanhar a situação.

Inicialmente falou-se que a caminhonete Dodge RAM que Garro conduzia havia atropelado o motociclista. Depois, contudo, foi apontado que o acidente aconteceu em um cruzamento de uma pequena rodovia, pela qual o jogador dirigia, com uma via sem asfalto, de onde veio a motocicleta. O local não tinha sinalização ou iluminação. O piloto da moto, que estava com o farol desligado e sem capacete, chocou-se com a lateral do veículo de Garro.

Se confirmado o aval para que o jogador possa voltar ao Brasil, ele deve viajar na segunda-feira, como já estava programado anteriormente. No dia seguinte, às 8h30, o elenco do Corinthians se reapresenta para a temporada 2025. O primeiro dia será de avaliação e treino em dois turnos.

De quarta-feira até sábado, os jogadores ficarão concentrados no CT Joaquim Grava. O departamento médico do clube já antecipou alguns exames ainda no último dia de treinamentos de 2024, a fim de agilizar a preparação para o Paulistão.

O Corinthians estreia dia 16, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A equipe está no Grupo A, junto de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.