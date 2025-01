Maíra Cardi chora ao falar sobre perda de bebê: 'Por que comigo?'

A influenciadora digital Maíra Cardi publicou um vídeo em seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 3, onde desabafou sobre a perda do seu primeiro filho com o marido Thiago Nigro, o empresário Primo Rico. Nesta quinta-feira, 2, a ex-BBB revelou que, após passar mal e ir até o pronto-socorro, descobriu por meio de um ultrassom que o bebê não apresentava batimentos cardíacos.

"Assim que perdemos o nosso primeiro filho juntos, houve um silêncio ensurdecedor", afirmou Maíra no vídeo . "As palavras somem nessa hora... Os pensamentos começam a tentar achar respostas e justificativas para essa dor descabida. Até que chega o pesado e cruel 'por que?'", desabafou.

"Por que eu? Por que comigo? Por que agora?", questionou a influenciadora. "Todos os porquês não vêm de Deus e tudo que vem de Deus é bom e o que não vem não me interessa". Ainda de acordo com ela, um dos momentos mais difíceis foi explicar o ocorrido para Sophia, filha de seis anos de Maíra com Arthur Aguiar, ex-marido da influenciadora.

Segundo a ex-BBB, a garota já estava traumatizada após a morte de Thaís, sua antiga babá, logo depois de um parto. "Quando eu contei que estava grávida, ela ficou com esse sentimento, de eu morrer... E agora? Como contaremos para ela que o nosso bebê se foi? De que maneira contaremos sem gerar o grande trauma da morte?"

Os pais, então, contaram que o "coraçãozinho do bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu". "A primeira pergunta que ela fez foi: 'Por quê?'", revelou. "No final da noite ela me disse: 'Agora a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela, que estava sozinha'", contou.

Ainda segundo o relato, Maíra estava tomando um medicamento para "segurar o bebê" e, agora, está com dificuldades para "expulsar o bebê do corpo". "Tenho que aguardar o bebê sair aqui de dentro. Se ele não sair, tenho que fazer uma cirurgia para aspirar. Coisa que só quem passa, entende", afirmou.