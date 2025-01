Duas vezes campeão, Palmeiras estreia na Copa São Paulo com 9 a 0 sobre o Náutico-RR

Em busca do terceiro título, o Palmeiras segue mostrando o motivo de ter uma base sólida e vencedora nos últimos anos. Fazendo sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time paulista goleou o Náutico-RR por 9 a 0, nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Grupo 19.

Apontado como sucessor de Endrick e Estevão, Luighi foi o destaque com dois gols marcados. Foi a maior goleada até então da Copinha e com maior público, com nove mil pessoas na Arena Barueri.

O atacante Luighi é mais um garoto da academia palestrina, que sob o comando do coordenador João Paulo Sampaio, enche os olhos do Palmeiras, que já vislumbra como substituto natural de Estevão, que irá para o Chelsea no meio do ano. Luighi já esteve integrado ao elenco profissional de Abel Ferreira, atuando em três partidas e marcando um gol, diante do Flamengo, no Maracanã.

Além da promessa, Thalys também balançou as redes por duas vezes. Sorriso, Agner, Figueiredo, Benedetti e Riquelme Fillipi, também marcaram na goleada. Na mesma chave, Oeste e Santa Cruz-AC ficaram no empate por 1 a 1.

Outro destaque do dia, também com uma goleada, foi a Ferroviária, que aplicou 8 a 0 no Jaciobá-AL, pelo Grupo 7, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Dias e Pedro Estevam foram os nomes da partida, com dois gols cada. Dieguinho, Nicolas, Filipe e Matão também marcaram.

Já o Grupo 3 foi de goleada. O Operário-PR aplicou 6 a 0 no Tanabi, enquanto o Santa Cruz venceu o Força e Luz-RN, por 5 a 0. Quem também venceu por um placar elástico foi o Linense, que superou o Coimbra-MG, por 5 a 2, pelo Grupo 10.

Confira resultados da sexta-feira:

Comercial-SP 1 x 0 Retrô-PE

Tanabi-SP 0 x 6 Operário-PR

Bandeirante-SP 2 x 1 Tuna Luso-PA

Tupã-SP 1 x 0 Brasiliense-DF

Desportivo Brasil-SP 3 x 0 Dom Bosco-MT

Vitória-BA 2 x 0 São José-RS

Santa Cruz-PE 5 x 0 Força e Luz-RN

Azuriz-PR 3 x 3 Botafogo-SP

CRB-AL 0 x 3 Água Santa-AL

Coritiba-PR 2 x 1 Hercílio Luz-SC

Oeste-SP 1 x 1 Santa Cruz-AC

Comercial-SP 0 x 1 Juventude-RS

Linense-SP 5 x 2 Coimbra-MG

Ferroviária-SP 8 x 0 Jaciobá-AL

Palmeiras-SP 9 x 0 Náutico-RR