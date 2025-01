Preta Gil publica vídeo ao lado de amiga no hospital: 'Quem não sai do lado?'

A cantora Preta Gil publicou um vídeo ao lado de uma de suas amigas, a DJ Ju de Paulla, no hospital nesta sexta-feira, 3. A artista permanece internada após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas no dia 19 de dezembro. Ela recebeu alta da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na última quarta, 1º.

"Quem não sai do lado?", brincou Preta ao mostrar a amiga. "Ela é uma ótima cuidadora. Excelente", disse.

Na virada do ano, a cantora publicou uma foto em que aparecia acompanhada da família para anunciar a alta da UTI. Na mesma postagem , ela ainda agradeceu a amiga Ivete Sangalo por homenageá-la durante o Show da Virada em Copacabana, no Rio de Janeiro. "Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias", afirmou.

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Além da cirurgia realizada em dezembro, a cantora também já passou por sessões de radioterapia e uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.