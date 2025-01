Tom Holland revela uma quase recaída com álcool por ambiente tóxico durante gravações

Tom Holland se abriu sobre um período um tanto conturbado na sua vida em uma entrevista à revista Men's Health que foi ao ar na última quinta-feira, dia 2.

O ator desabafou sobre seu vício em álcool e sua quase recaída durante as gravações do filme Entre Estranhos pelo ambiente tóxico em que trabalhava.

- Havia bastante animosidade naquele set. Não era um lugar muito harmonioso, e havia muita discussão e cabeçadas... Eu pensei: Se eu começar a beber de novo agora, com tudo isso acontecendo, vai piorar, certo? Eu me apoiei muito em pessoas próximas: família, amigos, antigos colegas, novos colegas, pessoas que me procuraram e que eu não conhecia, mas que também estavam sóbrias, explicou Holland.

Há um ano, Tom chegou a desabafar e refletir sobre seu vício em uma entrevista ao youtuber Jay Shetty e contou que, na época, estava há um ano sóbrio.

- Eu estava definitivamente viciado em álcool, não vou me esconder disso. Acho que todo mundo que bebe cerveja diariamente tem algum tipo de problema. Eu bebia até chegar no meu limite, contou.

O ator ainda compartilhou o momento em que percebeu a problemática de tudo que estava acontecendo com ele.

- Por que me tornei escravo da bebida? Por que estou tão obcecado em beber?. Eu ia em eventos a trabalho, mas pensava, não consigo me divertir ao menos que beba uma cerveja, e era muita pressão. Depois de um tempo, falei, cara, você precisa dar um jeito. Eu não podia ficar em casa o tempo todo, precisava sair e curtir a vida. E se você só está curtindo com a bebida, então você tem um problema real, explicou.

Atualmente, Tom Holland é dono de uma marca de cerveja sem álcool e fala sobre sua recuperação e a mudança em sua vida depois que decidiu ficar sóbrio.

- Eu consigo dormir melhor, lidar melhor com os meus problemas. Coisas que poderia dar errado em um set, coisas que poderiam me irritar, eu passei a encarar melhor. Tenho uma clareza mental maior. Passei a me sentir mais saudável, a me sentir mais apto, revelou o ator.