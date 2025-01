Guarani contrata goleiro Emerson Júnior, ex-Inter e Atlético-GO, para o Paulistão

O Guarani contratou o goleiro Emerson Júnior, ex-Internacional e Atlético-GO, para a disputa do Paulistão. O jogador chega para brigar por posição com Gabriel Mesquita, outro nome recém-chegado no time campineiro.

Emerson Júnior tem 24 anos e não atua desde 2021, quando defendeu o Figueirense em 12 partidas. Ele foi revelado pelo Internacional, mas não chegou a atuar pelo profissional. Pelo Atlético-GO também não entrou em campo.

Para o setor, o Guarani ainda conta com Fred Conte e Álvaro, mas Emerson Júnior e Gabriel Mesquita devem revezar na função de titular.

O Guarani tem ainda sete nomes para anunciar nos próximos dias. Além do goleiro Emerson Júnior, o time campineiro já acertou com o zagueiro Jhonatan Silva (ex-Fortaleza), os volantes Daniel Henrique (Monte Azul), Mateus Sarará (Alverca-POR) e Nathan Camargo (Red Bull Bragantino), além dos atacantes Matheus Régis (Ponte Preta) e Renan Bernabé (Figueirense).

Com eles, o Guarani já conta com 13 reforços para a disputa do Paulistão. Já foram anunciados pelo clube: o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Allan Santos, o volante Giva, os meias Caio Mello e Isaque, e o atacante João Victor.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15 de janeiro, às 19h30, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time bugrino está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.