Sabalenka avança à semifinal em Brisbane e fará revanche contra a jovem Andreeva

Mirra Andreeva ainda dá seus primeiros passos no tênis profissional. Aos 17 anos, ela se tornou conhecida ao surpreender e eliminar a belarussa Aryna Sabalenka nas quartas de final de Roland Garros, em 2024. Neste sábado, elas se reencontram nas semifinais do WTA 500 de Brisbane, onde a líder de ranking buscará a revanche após passar sem problemas pela checa Marie Bouzkova.

Não será o primeiro encontro entre ambas. Na verdade, Sabalenka leva vantagem de 2 a 1 no confronto, mas até hoje não aceitou o resultado de Roland Garros. Os três duelos entre ambas ocorreram no saibro, sendo dois em Madri. Agora elas se enfrentam em um piso diferente, a quadra dura australiana.

Para manter a invencibilidade no ano, Sabalenka teve de lutar muito contra o excelente jogo de Bouzkova e precisou, mais uma vez, se recuperar em quadra. "Não importa quão boa seja seu golpe, você sempre vai ganhar uma bola extra dela. É muito difícil jogar contra Bouzkova o tempo todo", admitiu a belarussa após fechar com 6/3 e 6/4.

O jogo começou com Sabalenka perdendo o serviço. Não se desestabilizar e devolver a quebra a seguir foi importante para se manter firma no set. Aproveitando novo break point no sexto game, ela encaminhou o triunfo por 6 a 3 na parcial.

O segundo set foi menos traumático, com a líder do ranking logo abrindo 3 a 1. Ela desperdiçou dois match points para fechar com novo 6 a 3, mas aproveitou a terceira chance no décimo game para se garantir com 6/4 após 1h46.

Já Andreeva chegou à semifinal ao eliminar a tunisiana Ons Jabeur, de quem é fã declarada, parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), colocando fim à caminhada positiva da rival de três triunfos, de volta ao circuito após quatro meses tratando uma lesão.

A outra semifinal do torneio terá duas atletas que não figuram entre as cabeças de chave. A ucraniana Anhelina Kalinina derrotou a wild card local Kimberly Birrell por 4/6, 6/1 e 7/5 após salvar um match point e terá enfrentará a russa Polina Kudermetova, que superou a norte-americana Ashlyn Krueger por 7/6 (7/5) e 6-3.