Cruzeiro sofre gol no fim e estreia com empate contra o Real Brasília pela Copinha

Campeão da edição de 2007, o Cruzeiro sofreu na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Na estreia, o time mineiro vencia o Real Brasília até aos 51 minutos do segundo tempo, com gol de Kenji, quando sofreu o empate por 1 a 1 nos acréscimos, nesta quinta-feira, pelo Grupo 13, na sede de São Carlos.

Quem lidera o grupo é o time anfitrião. O São Carlos, que abriu oficialmente a Copinha, venceu o Imperatriz-MA, por 2 a 1, de virada. Kauã abriu o placar para o time maranhenses, mas Kauan Silva, duas vezes, decretou a virada para os donos da casa. Ambos os gols saíram na segunda etapa.

Quem também venceu por 2 a 1 e de virada foi o Mirassol, pelo Grupo 12, na cidade sede de Bálsamo. O Rio Branco-ES foi quem saiu na frente com gol de Breno, no fim do primeiro tempo. Na etapa complementar, Juninho e Fabrício Lima deram a vitória e a liderança ao time paulista.

Na mesma chave, o Criciúma brigou até o fim e conseguiu estrear com os três pontos, ao derrotar o Capitão Poço-PA, por 1 a 0, com gol de Libânia, aos 42 minutos do segundo tempo. O time catarinense desperdiçou uma penalidade no começo da primeira etapa.

Por fim, pelo Grupo 1, o Votuporanguense venceu sem sustos o Floresta-CE, por 2 a 0, com gols de Vitor Hugo e Yago, ambos na primeira etapa, na cidade sede de Votuporanga. Na mesma chave, Botafogo e Fast Clube-AM encerram a rodada de estreia da Copinha.

Confira os jogos da quinta-feira:

São Carlos 2 x 1 Imperatriz-MA

Mirassol 2 x 1 Rio Branco-ES

Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília-DF

Criciúma 1 x 0 Capitão Poço-PA

Votuporanguense 2 x 0 Floresta-CE