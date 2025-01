Petrobras confirma acordo com Prio para uso de infraestrutura de gás natural

A Petrobras confirmou a assinatura e um acordo com a Prio para que a petroleira independente use o seu Sistema Integrado de Escoamento de gás natural da Bacia de Campos (SIE-BC) e a Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB).

Conforme noticiado hoje pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Prio vai utilizar a malha de gasodutos para escoar e processar o gás natural proveniente dos campos de Frade, onde a empresa detém 100% de participação, e Albacora Leste, com 90% de participação, localizados na Bacia de Campos. Os contratos entraram em operação comercial no dia 1º de janeiro de 2025.

A Prio informou que vai colocar o volume de 300 mil metros cúbicos por dia à venda por meio de comercializadora própria, visando mercado livre e cativo. A ideia é superar a marca de 1 milhão de metros cúbicos diários com a entrada em operação de Wahoo, que aguarda licença do Ibama.

Em comunicado, a Petrobras disse que, com o acordo, cumpre com as disposições da Lei do Gás, ao possibilitar acesso negociado às infraestruturas de escoamento e processamento.

"A companhia tem a preocupação de contribuir com o fortalecimento de um mercado de gás natural aberto, sustentável e competitivo, com diversidade de agentes em todos os elos da cadeia", escreveu na nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim.

Outros acordos

Além da Prio, a Petrobras possui contratos para compartilhamento de infraestruturas de gás com outras nove produtoras nas Bacias de Santos, Campos, Polo Catu (BA) e Polo Cacimbas (ES).