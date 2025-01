Morre Gabriel Freitas, influenciador que já pesou 380kg e divulgava emagrecimento nas redes

O influenciador digital Gabriel Freitas morreu na última segunda-feira, 30, aos 37 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória decorrente de sua obesidade mórbida. Nas redes sociais, Freitas compartilhava sua jornada de emagrecimento após chegar aos 380 kg. A notícia foi dada por Ricardo Gouvea, um amigo do influenciador, no Instagram.

"O Gabriel faleceu tentando. O Gabriel nunca desistiu. Pelo contrário, o Gabriel morreu de dieta", afirmou Gouvea. "Ele era um irmão para mim. Ele lutou até o fim, ele foi muito forte e eu tenho muito respeito por ele. Era uma pessoa muito boa com um coração muito bom". Ainda de acordo com amigo, Gabriel morreu dormindo e não sentiu dor.

O influenciador digital se tornou famoso ao participar do Programa do Gugu, em 2017. No quadro Virou Outra Pessoa, o rapaz chegou a perder 193 kg após passar por uma rotina intensa de exercícios e dietas. Ele, que tinha 380 kg, acabou engordando após passar por um extenso período de luto com a morte do pai e do irmão. Além da obesidade, Gabriel também enfrentava um quadro de depressão.