BC: saída de dólares do Brasil em 2024 foi de US$ 15,918 bi, 3ª maior da série histórica

O fluxo cambial do Brasil em 2024, negativo em US$ 15,918 bilhões, marcou a terceira maior saída líquida anual de dólares do País na série histórica do Banco Central. O fluxo anual de moeda estrangeira só foi mais negativo em 2019 e 2020, quando as saídas líquidas atingiram US$ 44,768 bilhões e US$ 27,923 bilhões, respectivamente.

Os dados de 2024, divulgados pelo BC nesta quinta-feira, 2, são preliminares e incorporam o fluxo contabilizado entre 1º de janeiro e 27 de dezembro. Informações sobre o movimento de câmbio nos dias 30 e 31 serão publicadas na próxima quarta-feira, 8.

No acumulado do ano passado, o fluxo financeiro foi negativo em US$ 84,396 bilhões, resultado de US$ 589,989 bilhões em compras e US$ 674,385 bilhões em vendas. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 68,478 bilhões em 2024, com importações de US$ 229,978 bilhões e exportações de US$ 298,456 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 33,150 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 73,745 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 191,561 bilhões em outras entradas.