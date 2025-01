BC aprova compra da corretora Sim;paul pela Binance

O Banco Central aprovou a transferência do controle societário final da Sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A para a Binance Holding UY S.A. O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 31 de dezembro e diz que a decisão tem efeitos a partir de 20 de dezembro de 2024.

O contrato de compra e venda das ações entre as empresas foi anunciado em 2022 e firmado em junho daquele ano, mas aguardava o aval do BC desde então.

A Binance é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo.