Fluminense confirma saída do experiente volante Felipe Melo: 'Eternizado na história'

Os planos de Felipe Melo em continuar defendendo as cores do Fluminense até o Mundial de Clubes do meio do ano não vão se concretizar. O clube carioca confirmou nesta quarta-feira que o contrato finalizado dia 31 de dezembro não será renovado e celebrou a passagem do jogador na equipe.

"Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores", anunciou o Fluminense.

O clube ainda fez um vídeo em homenagem ao experiente volante/zagueiro de 41 anos, que deve anunciar a aposentadoria dos gramados. Felipe Melo já deixava no ara a possibilidade de adeus aos campos e só teria mudado de ideia justamente por causa do Mundial.

"Filho de pais tricolores, Felipe Melo chegou ao Fluminense no início da temporada 2022. De lá para cá, construiu uma história vencedora com os títulos da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e dos Cariocas de 2022 e 2023. Dentro e fora de campo, tornou-se um líder para o grupo", listou o Fluminense antes do agradecimento final.

"Grandes fazem história. Os maiores deixam um lçegado. O Fluminense Football Club agradece a Felipe Melo por toda a dedicação empenhada ao longo de três temporadas e deseja muito sucesso nos próximos passos de sua vida pessoal e profissional."