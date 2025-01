Bala perdida fere adolescente em réveillon de Copacabana

Uma adolescente de 14 anos foi ferida no braço por uma bala perdida na madrugada desta quarta-feira, 1º, durante a celebração do réveillon na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo o relato compartilhado no Instagram pelo pai da jovem, Ayron Lacerda, a filha viajou de Curitiba para celebrar a virada de ano no Rio e foi atingida pelo projétil durante a comemoração. Ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que a paciente teve ferimentos leves, foi atendida e liberada.

No vídeo, o homem afirma que o tiro acertou primeiro sua perna, ricocheteando no telefone que estava no bolso da calça e atingindo a menina. Ele criticou a organização do evento e cobrou autoridades

"Minha filha tomou um tiro no braço na praia em Copacabana. Eu vim no réveillon, uma coisa para a gente curtir, se divertir (...) Eu tô fazendo esse vídeo pela desorganização, os organizadores não queriam nem pegar minha filha, tive que carregar ela no braço, pular barreira. Sorte que veio um bombeiro e me ajudou", disse.

Policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) verificaram a entrada de vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Souza Aguiar, sendo informados no local sobre o ocorrido pelo responsável da jovem, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

O caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), que dará continuidade à investigação segundo nota da Polícia Civil, que afirma que "diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".

Na noite desta quarta, o pai da adolescente postou um outro vídeo ao lado da filha, agradecendo o carinho recebido após a repercussão do caso e informando que ela está bem. "Filhota tá aqui, tá com a asa meio ruinzinha, mas logo vai voar".