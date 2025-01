Diretor de 'É Assim Que Acaba' processa 'NYT' por favorecer atriz

Justin Baldoni entrou com um processo contra o New York Times por publicar texto que ele considerou ser favorável a Blake Lively. As informações são da Variety.

O ator pede cerca de R$ 1,5 bilhão, afirmando que o jornal não verificou os fatos e se baseou na narrativa "egoísta" da atriz. O NYT não se manifestou.

No domingo passado, o jornal americano publicou pela primeira vez as acusações de Lively contra Baldoni. O NYT afirmou que o ator e diretor contratou uma agência para sujar a imagem de Lively, além de ter trazido em primeira mão acusações de assédio moral e sexual da atriz contra Baldoni.

A matéria incluía mensagens de texto e e-mails que Baldoni diz terem sido manipulados. Ele nega, por exemplo, ter entrado no trailer de Lively sem ter sido convidado enquanto ela amamentava nos bastidores do filme É Assim Que Acaba.

Acusado de falar de sua vida sexual de forma inapropriada, Baldoni diz que Lively também falou de forma "pessoal" do assunto. O ator também acusa Ryan Reynolds, marido de Lively, de tê-lo agredido verbalmente.

O texto do jornal causou repercussões negativas imediatas para Baldoni. Diante das manifestações de apoio à atriz, o ator e cineasta foi dispensado por sua agência, a WME, no sábado, 21, um dia após Lively entrar com o processo contra ele. A empresa também representa Lively, mas o contrato com ela permanece ativo.

Ele também perdeu um prêmio que havia ganho por seu trabalho "na defesa de mulheres e meninas".