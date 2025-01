Jocelyn Wildenstein, socialite apelidada de 'mulher gato', morre aos 79 anos

Morreu nesta terça-feira, 31, aos 79 anos, a socialite suíça Jocelyn Wildenstein, conhecida como "mulher gato" pela sua aparência após cirurgias plásticas extremas. A informação foi confirmada pelo noivo de Jocelyn, Lloyd Klein, à agência de notícias AFP nesta quarta, 1º. Segundo o noivo, a socialite foi vítima de embolia pulmonar. Ela estava em Paris.

Jocelyn passou a fazer parte da alta-sociedade de Nova York após o casamento com o empresário Alec Wildenstein. Os dois tiveram um divórcio conturbado, com Alec admitindo tê-la ameaçado, segundo a Vanity Fair. O ex-casal teve dois filhos.

Em 1998, a socialite chegou a conceder uma entrevista à Vanity Fair em que contou o motivo de ter começado a realizar cirurgias plásticas. Segundo a revista, ela fez o primeiro procedimento ao lado do ex-marido por se incomodar com um suposto "inchaço" nos olhos.

Boatos sobre os procedimentos estéticos cercaram a vida da socialite - alguns rumores diziam que Jocelyn queria se parecer com um gato selvagem após uma declaração em que afirmou que "o lince tem olhos perfeitos".

À Vanity Fair, Alec chegou a comentar sobre as cirurgias da socialite. "Eu sempre descobria por último. Ela estava pensando que poderia consertar o rosto como um móvel. A pele não funciona assim. Mas ela não quis ouvir", disse.

Jocelyn também chegou a dizer que fazia cirurgias plásticas por pressão do ex-marido, mas depois admitiu que os procedimentos eram feitos por vontade própria.

No dia 22 de dezembro, Jocelyn publicou um vídeo em que aparecia ao lado do noivo em Paris. A última publicação feita no Instagram da socialite foi há 2 dias, com uma foto de Jocelyn em 1998.