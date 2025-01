Musk diz que Tesla investiga caso de explosão de Cybertruck em saguão de hotel do Trump

O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, publicou há pouco na rede social X que "todo o time sênior da Tesla está investigando" as causas da explosão de um Cybertruck da Tesla nesta quarta-feira do lado de fora do saguão do hotel do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Las Vegas.

Musk disse que irá publicar mais informações assim que a equipe souber de algo. "Nunca vimos algo parecido com isso antes", afirmou o CEO da Tesla.