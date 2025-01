Nunes enfatiza investimentos realizados e diz que continuará 'boa relação' com Câmara de SP

Empossado na tarde desta quarta, 1º, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que entre 2021 e 2024 a cidade de São Paulo teve mais do que o dobro de investimentos do que nos quatro anos anteriores, e que conseguiu recuperar a saúde financeira da cidade. "Zeramos a dívida de R$ 25 bilhões entre a cidade e o governo federal", disse o emedebista.

Durante sua fala, Nunes enumerou realizações como a realização de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e o enxugamento da máquina administrativa, e disse que gerou mais emprego do que qualquer Estado brasileiro. Além disso, o prefeito salientou que continuará a ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores. "Quero continuar sempre mantendo um trabalho de colaboração com a atividade parlamentar", disse ele durante discurso de posse, durante cerimônia realizada no Palácio Anchieta.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para se dizer o primeiro prefeito eleito em São Paulo, vindo da periferia, e também fez menção ao ex-prefeito Bruno Covas, morto em maio de 2021. Nunes era vice-prefeito e, a partir de então, assumiu o cargo. "Soube o que é a responsabilidade de cuidar da vida de 12 milhões de pessoas."